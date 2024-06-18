Вплоть до комы: что делать при отравлении грибами
При отравлении грибами нельзя пить обезболивающие и противорвотные
Фото: www.globallookpress.com / © Aleksey Smyshlyaev
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Первую помощь можно оказать подручными средствами.
При отравлении грибами необходимо срочно промыть желудок и вызывать скорую помощь. А вот пить обезболивающее в такой ситуации — противопоказано. Об этом сообщает издание URA.RU.
Первые симптомы отравления грибами обычно проявляются через несколько часов после употребления и сопровождаются рвотой, диареей и болями в животе. Разные грибы содержат разное количество токсинов, поэтому признаки порой отличаются. Например, в некоторых случаях человек даже может впасть в кому, а кто-то страдает из-за мышечных спазмов.
При первых же признаках отравления необходимо срочно промыть желудок большим количеством воды и вызвать рвоту. Если у пострадавшего нет диареи, ему можно дать ложку вазелинового или касторового масла, а также сорбенты.
Параллельно нужно вызывать скорую помощь. Пока медики едут, нужно поместить ноги в тепло и пить много жидкости. Алкоголь, обезболивающие и противорвотные в таких случаях крайне противопоказаны.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо тщательно подходить к выбору грибов. Лучше не собирать их вблизи дорог или в экологически загрязненных районах. Также не стоит употреблять неизвестные виды и не хранить грибы в пластиковых пакетах — для свежести им нужно «дышать».
После сбора нужно оперативно очистить и обработать урожай. А вот замачивать в воде не стоит, так они лишь абсорбируют в себя еще больше грязи. Перед любой готовкой лучше всего заранее отварить, а при консервации тщательно очистить солью и уксусом.
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