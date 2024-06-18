Умерла звезда фильма «Мужчина и женщина» Анук Эме

Фото: www.globallookpress.com / Lionel Guericolas

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Актриса за свою карьеру снялась более чем в 80 кинолентах.

Французская актриса Анук Эме, известная по роли в фильме «Мужчина и женщина», скончалась в возрасте 92-х лет. Об этом сообщила ее дочь Мануэла Папатакис в своем личном блоге.

«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала Папатакис.

Причину смерти она не назвала.

Анук Эме снялась за свою карьеру более чем в 80 кинолентах. А благодаря роли в фильме «Мужчина и женщина» она получила «Золотой глобус» в 1966 году и премию BAFTA в 1967 году. Помимо этого, ее номинировали на «Оскар».

Настоящее имя актрисы — Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус. Она родилась в апреле 1932 года. Ее дебют в кино состоялся в 1966 году в фильме «Дом у моря». На тот момент Эме было всего 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что французский актер и каскадер Жак Инсермини умер в Париже. Он был профессиональным мотогонщиком и звездой эротического жанра.