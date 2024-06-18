От сосисок до бекона: чем опасны для здоровья колбасные изделия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Какие вредные вещества они содержат и почему специалисты советуют от них полностью отказаться?

Частое употребление в пищу колбасных изделий, сосисок и бекона может привести к возникновению рака. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, такая продукция негативно влияет на организм человека. Особенно вредно копченое и пожаренное на открытом огне мясо.

«В случае потребления мяса, особенно красного, риски заболевания возрастают, так как в процессе переработки этого мяса возникают определенные вещества, которые могут приводить и к раку кишечника, и к раку поджелудочной железы. Ну и дальше по цепочке — рак предстательной железы, рак молочной железы у женщин и так далее», — говорит врач.

Важную роль в рисках возникновения онкологического заболевания играют и различные стабилизаторы, усилители вкуса, заменители, так как в данном случае чаще всего используется некачественное сырье.

Помимо этого, нередко в таких продуктах много соли, которая является и консервантом, и усилителем вкуса.

«Она сама по себе может вызывать рак желудка в чрезмерном количестве, а в кусочке колбаски мы ее так не ощущаем. Нам кажется, что, это нормально, не так все пересолено», — говорит Соломатина.

По некоторым исследованиям, даже регулярное потребление 50 граммов в день того же обработанного мяса может привести к развитию онкологии, говорит врач. Например, если ежедневно съедать по одной сосиске.

«Но мы же не ограничиваемся, как правило, одной сосиской. Мы же еще едим бекон и колбасы», — предостерегает нутрициолог.

Получается, что в день человек может съесть достаточно много обработанного мяса и тем самым увеличить свои шансы на заболевание раком порядка на 18-20%.

«По некоторым видам онкологии доходит и до 50%», — говорит врач.

Поэтому Соломатина рекомендует до минимума сократить употребление мяса, особенно обработанного. Лучше всего включить в рацион такие «щадящие» варианты как индейка, курица или рыба. А также есть больше овощей, так как тот же витамин C отчасти блокирует образование нитрозаминов.

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