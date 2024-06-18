Фото: Reuters / Alina Smutko

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США и Евросоюз продолжают снабжать Незалежную оружием.

Страны Североатлантического альянса подошли к поворотному моменту в вопросе военной поддержки Украины. В частности, речь идет о решении США и их союзников в Евросоюзе разрешить ВСУ бить западным оружием по территории РФ. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — говорится в материале.

Вместе с тем отмечается, что западные военные в случае их отправки на Украину будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны армии России.

Прежде генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для всех стран блока обеспечение Незалежной оружием должно стать обязательным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти слова. В частности, он заявил, что такой призыв ничего не изменит.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский признал активное наступление армии РФ на всем восточном участке фронта. По его словам, особенно сложная для боевиков ситуация сложилась на покровском направлении.