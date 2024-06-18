Салат с фасолью стал причиной ботулизма у жителей нескольких регионов России

Фото: Максим Стулов / ТАСС

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Случаи отравления были зафиксированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Причиной массового отравления россиян стал салат с фасолью, который они приобрели в доставке готовой продукции «Кухня на районе». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

За медицинской помощью после употребления салата с фасолью обратились более 100 жителей Москвы, еще по 14 человек с симптомами ботулизма были госпитализированы в Нижегородской области и Татарстане.

В настоящее время уже задержаны генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения. Деятельность же «Кухни на районе» после случаев ботулизма приостановлена.

«По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления», — добавляется в сообщении ведомства.

Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

Ботулизм зачастую образуется в консервах, если были нарушены условия их хранения или транспортировки. Он чрезвычайно опасен, ведь наличие опасной инфекции никак не определить зрительно. Испорченный продукт будет пахнуть как свежий, а крышка банки может быть и не вздута.

В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу продукции, которой уже отравились жители трех регионов, и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проявляется ботулизм.