Недетская проблема: жительница Челябинска подала в суд на гимназию из-за травли дочери

Жительница Челябинска подала в суд на школу, где затравили ее дочь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Руководство гимназии и учителя знали о буллинге, но предпочитали не вмешиваться.

Жительница Челябинска подала иск в суд на гимназию, в которой училась ее дочь. На такие меры женщина пошла от отчаянья. Долгое время ее ребенок подвергался жестокой травле со стороны одноклассников.

По словам матери, руководство заведения и учителя о ситуации прекрасно знали. Но почему-то решать конфликт просто не спешили. А некоторые даже поддержали обидчиков. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

В зале суда — педагоги Челябинской гимназии № 26. Общаться с родителями бывших воспитанников и с журналистами не хотят.

С такой реакцией учителей и руководства гимназии Светлана Куценко сталкивается не впервые. На протяжении нескольких лет ее дочь Алина переживала травлю со стороны одноклассников. Издевательства начались, когда девочка пошла во второй класс, и с каждым годом становились все более жестокими и изощренными.

«На моего ребенка напали в классе несколько мальчиков, подставили ей подножку, толкнули и пытались, чтобы она лежала на животе как бы рукой, коленками удерживал кто-то, а кто-то пинал по ногам. Ни руководство данной школы, ни педагоги не приняли никаких действий. Наоборот, моего ребенка оболгали, назвали ненормальным», — говорит мама Алины Светлана Куценко.

На Алину нападали толпой на переменах, портили ее личные вещи, оскорбляли и угрожали в соцсетях. Причем периодически конфликты случались на глазах учителей, которые старательно делали вид, что ничего страшного не происходит.

«И в один момент мне Лада Николаевна говорит: «Алина, зачем ты рассказываешь все маме, не надо трепать нервы маме. Для чего ты все это делаешь? Мальчики же тебе ничего не сделали“», — рассказывает девочка.

Как выяснилось, нападки жестоких подростков в этой гимназии пришлось терпеть не только Алине. Еще одна ученица из другого класса попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

«Начиналось с того, что были толчки в живот, были толчки о стену, обзывание бесконечное, коверканье фамилии. Мальчик ударил ее бутылкой по голове. При этом мне никто не сообщил, что моего ребенка ударили», — говорит мама еще одного пострадавшего ребенка Людмила Москалева.

Даже после обращения в полицию и прокуратуру, извинений от руководства школы семья не получила. При этом, по словам психологов, остановить буллинг могут только взрослые.

«Эту помощь могут оказать учителя своей поддержкой и вмешательством в конфликт, объясняя детям, что очень важна сплоченность, чувство единения и поддержки друг друга, а также осуждая травлю и обидчиков. Вряд ли кто-то захочет подражать тому, что всеми социально порицаем», — объясняет психолог Натали Вэй.

Разбираться в том, кто и как преследовал школьницу в челябинской гимназии и куда смотрели педагоги, теперь будет суд. На защиту Алины Куценко встала ее мама. Она хочет, чтобы учебное заведение компенсировало ребенку моральный ущерб. Из-за стресса девочка плохо спит, боится гулять одна и начала посещать психолога.