Краснов обсудил с генпрокурором Китая дальнейшее взаимодействие двух стран
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА ; 5-tv.ru
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел в Петербурге переговоры с китайским коллегой Ин Юном. В ходе встречи глава российского ведомства отметил, что в этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
Краснов подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином «выстраиваются в конструктивном ключе». Кроме того, взаимная заинтересованность двух стран помогает противодействовать преступности, терроризму и другим криминальным угрозам.
По итогам встречи Краснов поручил организовать курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая на базе Университета прокуратуры РФ.
В Северной столице под председательством Краснова пройдет встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов заявил о сохранении террористической угрозы в России.