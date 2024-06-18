Москва, Казань, Нижний Новгород: в России растет число жертв массового отравления

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Предварительно, все пострадавшие с симптомами ботулизма ели салат с фасолью и тунцом.

Трех фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом задержали в Москве. И эту вспышку инфекционисты уже назвали самой крупной в России за последние 30 лет.

Число пострадавших стремительно растет. Новые случаи зафиксированы еще в трех регионах. В больницы попали жители Казани, Нижнего Новгорода и нескольких городов Подмосковья.

Пациенты пожаловались на ухудшение самочувствия после употребления готовых салатов. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Больных с подозрением на ботулизм в Казани привозят в республиканскую инфекционную больницу. Их число растет второй день, часть из них находится в тяжелом состоянии.

«В настоящее время в Республиканской клинической инфекционной больнице на госпитализации находятся 14 пациентов, восемь из них находятся в отделении реанимации, и двое — на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших все взрослые, возраст пациентов от 27 до 44 лет, детей среди заболевших нет», — говорит главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Республики Татарстан Халит Хаертынов.

По предварительной информации, пострадавшие ели салат лобио. По последним данным, в Татарстане его приобрели больше 100 человек. Все они сейчас в группе риска.

Например, у жителей Нижнекамска в казанскую больницу привезли дочь после того как она воспользовалась доставкой еды.

Больные с подозрением на ботулизм сейчас поступают и в Нижнем Новгороде. Там к утру было известно о 14 пострадавших.

У ботулизма есть специфические симптомы. Это токсин, который поражает нервную систему. И, в отличие от обычной инфекции, нет высокой температуры и симптомов отравления. Почти у всех пострадавших вначале возникли проблемы со зрением, после чего состояние стало ухудшаться.

«В частности, все наши пациенты — первые жалобы у них были на нарушение зрения. Это, в общем, типично для ботулизма. Но самым важным в течение ботулизма, конечно, является развитие дыхательной недостаточности. Эта ситуация тоже связана с неврологическими поражениями. Развивается так называемый бульбарный синдром, нарушение глотания, вовлекается дыхательный центр и может настать остановка дыхания», — говорит заместитель главного врача Инфекционной клинической больницы № 2 Нижнего Новгорода Елена Тихомолова.

Еще шесть новых случаев сегодня зафиксированы в Подмосковье. Это — жители Балашихи, Одинцова, Химок, Мытищ и Реутова.

Известно, что пострадавшие, в том числе, в других регионах, ели и салат с фасолью и тунцом компании «Гастропорт». Часть ее помещений в Москве накануне опечатали, а сегодня задержали троих подозреваемых по этому делу. Они отвечали за приготовление, доставку и контроль качества.

Уже приостановлена работа компании, которая доставляла опасные салаты, продукция изъята из оборота. Но новые случаи все еще регистрируют. По неподтвержденной информации, есть первые пострадавшие в Волгограде.