Суд в России заочно приговорил к 10 годам колонии депутата Рады Гончаренко*

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Он объявлен в розыск по уголовной статье.

Заочный приговор вынесен в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*. Об этом сообщили 5-tv.ru во Втором Западном окружном военном суде.

Суд признал Гончаренко виновным по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Решено приговорить украинского депутата к десяти годам лишения свободы.

Срок начнет исчисляться с момента передачи Гончаренко правоохранителям, в случае его экстрадиции в Россию или его задержания на территории нашей страны.

В апреле МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье Алексея Гончаренко, а также депутата Рады Владимира Парасюка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над РФ самолете. Предводитель украинских боевиков в феврале отдал незаконный приказ на уничтожение борта, не предназначенного для ведения боевых действий.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов