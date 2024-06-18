Для здоровья и удовольствия: чем полезна клубника

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Содержащиеся в ягодах вещества жизненно важны для организма.

Клубника содержит в себе множество полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм. Какие именно витамины есть в этих ягодах, в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

По ее словам, в клубнике содержится большое количество витамина С — более 50% суточной нормы всего в 100 граммах ягод. Благодаря ему приходит в норму обмен веществ, улучшается состояние кожи и волос, а также повышается износостойкость сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Клубника также богата минеральными веществами — кремнием, марганцем, медью и кобальтом. Они редко встречаются в природе, поэтому организму бывает трудно поддерживать их количество в норме. А ведь кремний участвует в синтезе коллагена и глюкозаминогликанов, которые необходимы для хорошего состояния костей и суставов. Медь и кобальт же напрямую участвуют в процессе кровотворения и синтеза ряда жизненно важных гормонов, а марганец регулирует работу эндокринной системы.

Кроме того, эти ягоды богаты пищевыми волокнами, например, пектином, который обладает способностью связывать и выводить из организма холестерин, токсичные вещества и тяжелые металлы. Также волокна благоприятно влияют на пищеварение.

«Важный факт, что клубника является низкокалорийным продуктом и может использоваться в питании, в том числе лиц, склонных к избыточному весу. Она содержит всего 41 калорию на 100 граммов, что делает ее диетическим продуктом. Содержание сахара в ней среднее — 7,4 грамма на 100 граммов, поэтому людям с сахарным диабетом нужно соблюдать осторожность и употреблять клубнику в ограниченных количествах», — отмечает Михалева.

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