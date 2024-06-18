Рэпера Noize MC* требуют внести в список террористов и экстремистов

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Музыкант публично поддержал украинских националистов, на совести которых множество жестоких преступлений в Донбассе.

Рэпера Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, требуют внести в список террористов и экстремистов после его скандального выступления в Испании — музыкант вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**. На совести этих боевиков — множество жестоких преступлений в Донбассе.

После выходки рэп-исполнителя активисты «Зова народа» обратились в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой возбудить против Ивана Алексеева уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

«Исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого является», — цитирует RT председателя движения Сергея Зайцева.

До этого продюсер и музыкант Юрий Бардаш назвал Noize MC лицемером. Он раскритиковал музыканта за его антироссийские высказывания и предложил хотя бы раз посетить Донбасс, чтобы тот увидел, что там происходит на самом деле, прежде чем критиковать спецоперацию.

Ряд представителей либерального сообщества также публично поддерживают террористические организации. Среди них — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев***. Он неоднократно распространял в социальных сетях призывы о сборе денег для легиона «Свобода России»**.

* — признан иноагентом в РФ

** — террористическая организация, запрещена в России

*** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов