Хакеры RaHDIt слили в сеть данные более тысячи украинских операторов БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Среди них есть в том числе судимые за насильственные действия в отношении детей и командир полка, который организовал атаки на российские объекты.

Российские хакеры из RaHDIt опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. Информация размещена на сайте группы.

В числе попавших на сайт хакеров есть вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. Среди установленных лиц также, по предварительной информации, есть судимые за насильственные действия в отношении детей и кришнаиты-националисты.

По данным Следственного комитета России, 383-й отдельный полк ВСУ причастен к атакам на аэродромы Шайковка, Дягилево и Энгельс, которые находятся в Калужской, Рязанской и Саратовской областях соответственно. В результате этих нападений погибли и пострадали люди.

В 2023 году СК России заочно предъявил обвинение командиру полка Сергею Бурденюку по статьям «Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц», «Диверсия», «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Полковника объявили в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские хакеры взломали украинский телеканал. Они запустили на бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги на русском и украинских языках.