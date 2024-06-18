Экс-премьер Украины о намерениях Киева поставить всю страну под ружье: «Бежать некуда»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Политик назвал условия, при которых конфликт может быть закончен.

Ресурс для мобилизации на Украине еще не исчерпан. Если Запад продолжит снабжать режим Зеленского деньгами и оружием, то нынешние власти в Киеве не перестанут воевать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Людям некуда деваться — их так или иначе забирают. Кто-то спрятался, кто-то убежал. Но ведь большая часть не прячется и не бежит, потому что бежать некуда. И, если расширится мобилизационный возраст, начиная с 18 лет, а этого сейчас исключать на Украине нельзя, то это еще больше увеличит мобилизационный ресурс. Они же не о промышленности и экономике думают, а о том, как поставить людей под ружье», — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его мнению, страны НАТО не будут отправлять на передовую собственных солдат, предпочитая воевать чужими руками. Что же касается мирного урегулирования, экс-премьер Украины уверен, что никакие саммиты без участия России смысла не имеют, а реальные переговоры могут вести только Москва и Вашингтон.