Виновные будут наказаны: когда закончится расследование теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Трагедия, произошедшая в марте, унесла жизни 144 человек.

Расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» будет завершено в ближайшее время, а в августе материалы передадут в суд для рассмотрения. Об этом сообщил представитель защиты одного из фигурантов в беседе с ТАСС.

«Следственные действия по этому делу в ближайшее время будут завершены, после чего материалы дела будут переданы сторонам для рассмотрения. Как ожидается, не позднее августа нынешнего года дело передадут в суд для рассмотрения», — сказал он.

Вероятно, материалы дела будут переданы во Второй западный окружной военный суд.

Кроме того, дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности выделят в отдельное производство, их рассмотрят отдельно.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе».