Спустя годы: исполнивший роль Электроника Торсуев вернется на экраны
Исполнивший роль Электроника Торсуев вернется на экраны
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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В каком фильме и кого сыграет актер?
Исполнивший более 40 лет назад роль Электроника Владимир Торсуев прибыл на съемки нового фильма в Бурятию. Об этом стало известно из его обращения, опубликованном в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
Отмечается, что сыгравший мальчика-робота в художественном фильме «Приключения Электроника» появится в новом фильме. Картина будет называться «Аба и Сон», а ее режиссером выступит Батор Доржиев. Торсуев сообщил, что прибыл в село Ацагат в Республике Бурятия вместе со съемочной группой.
Вместе с тем он рассказал, что месяц назад пересекался с российскими бойцами в зоне СВО из Бурятиии — снайперами и танкистами. Торсуев крайне рад, что судьба вновь привела его в республику.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Торсуев едва не попал в плен на Украине — актер поделился давней историей.