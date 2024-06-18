Сыгравшего Гэндальфа актера Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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Актеру 85 лет, близкие и поклонники встревожены его состоянием.

Британский актер, знаменитый исполнитель роли волшебника Гэндальфа из «Властелина колец» сэр Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены. 85-летний артист участвовал в постановке Player Kings в лондонском театре Ноэля Кауарда, в пьесе он исполняет роль сэра Джона Фальстафа. Об этом сообщается в материале The sun.

Маккеллен потерял равновесие во время боевого эпизода. Коллеги бросились на помощь и вызвали медиков. Представление было отменено.

Какие травмы получил артист и насколько они опасны, пресса не знает, однако представитель театра Ноэля Кауарда заверил, что он «в хорошем настроении» и ожидает быстрого восстановления.

Иэн Маккеллен прославился как большой мастер шекспировского репертуара, а потом обрел статус легенды кино за счет ролей мутанта Магнето в фильмах «Люди Икс» и волшебника Гэндальфа в сериях фильмов «Властелин колец» и «Хоббит». Актер является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье, американской театральной награды «Тони» и многих других. Он не раз номинировался на «Оскар», BAFTA и «Эмми».

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