Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ; 5-tv.ru

АК по сей день является самым узнаваемым российским брендом в мире.

Юбилей отмечает самое известное в мире российское оружие: ровно 75 лет назад на вооружение советской армии приняли автомат Калашникова. Исключительная надежность и простота конструкции сделала его легендой.

За эти годы АК пережил множество модернизаций. И сегодня он не теряет своей актуальности. Подробности о легендарном автомате рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Автомат Калашникова побил немало рекордов: он состоит на вооружении 106 стран, выпущено более 100 миллионов единиц, пятая часть всего стрелкового оружия на планете — это «Калаши» различных модификаций.

Самый узнаваемый российский бренд и вот уже 75 лет — главное оружие русского солдата.

«С первого дня службы он со мной, этот автомат. И я его не менял в принципе. Очень надежен на самом деле. Даже очень. Он никогда не отказывал, когда это было нужно», — говорит военнослужащий ВС РФ.

Легендарная надежность и безотказность — это первое, что приходит в голову при слове «Калашников». А еще он пробивает рельсы.

Самый известный российский оружейный блогер Алексей Смирнов — автор канала «Крупнокалиберный переполох» — протестировал почти все оружие мира, ему есть, с чем сравнивать.

«Автомат Калашникова может извозиться в грязи, он может упасть в воду, ты его можешь достать, он будет очень ржавым, ты его передернешь, и он снова будет стрелять. За это мне нравится русское оружие!» — говорит блогер и волонтер Алексей Смирнов.

Все это — следствие системы испытаний, которая была внедрена в начале 1950-х в Советском Союзе и существует до сих пор. Автомат должен работать в самых экстремальных условиях!

«Специальная камера, туда заходит человек в скафандре, потому что без скафандра там не выжить, и туда запускают пыль специального состава: размолотый песок, кирпич, цемент, там намешано как в Сталинграде, короче говоря. И в течение часа пылят, после чего автомат должен стрелять», — рассказывает ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Сергей Горбунов.

Затем грязный автомат заливали водой и замораживали, а он все равно стрелял. Теперь это отдельный жанр — искупать «Калаш» в грязи и проверить, будет ли работать.

Сейчас на заводе в Ижевске концерн «Калашников» массово производит АК-12. В самом начале конвейера ствол соединяют со ствольной коробкой. А на второй точке оружию присваивается номер.

На каждой точке к оружию добавляются новые детали, но конвейер нельзя назвать непрерывным — на разных этапах сборки оружие забирают на испытания.

«Для того, чтобы сделать хотя этапы контроля только на линии сборки, это порядка 30 точек контроля, которое проходит ОТК. Но перед этим все поставляющиеся детали проходят контроль механических деталей. Там еще порядка 150 точек контроля», — объясняет директор дивизионного оружейного производства Александр Коронец.

Это — совершенно новый автомат, с вывешенным стволом и массой новых технических решений. Разобрать его не так просто, тут другая схема, и опыт ОБЖ не поможет. Но некоторые нововведения понятны и неспециалисту.

Для сравнения: на АК-12 линия прицеливая увеличена в два раза, классического целика нет, только диоптрический. Это — уже третья версия. У первых двух были небольшие недостатки, которые проявились в ходе СВО. Сейчас «детские болезни» устранены, говорят конструкторы.

«По результатам бесед с военнослужащими на СВО, мы узнали, что он используется как снайперский автомат. То есть на него ставят оптический прицел и используют вместо снайперских винтовок. То есть кучность стрельбы у него очень высокая», — говорит заместитель главного конструктора концерна «Калашников» Виталий Бойко.

Конструкторы «Калашникова» постоянно на связи с фронтом. Собирают отзывы и запросы бойцов с передовой и пытаются сделать оружие еще лучше. Одно из актуальных направлений — борьба с FPV-дронами. Возможно, скоро появится новый «подствольник», который будет спасать солдатам жизнь.