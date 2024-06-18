Технологии, торговля, военное сотрудничество: подполковник армии США о встрече Путина и Ким Чен Ына

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

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Эрл Расмуссен уверен, что у России и КНДР есть много точек соприкосновения.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен высказал свое мнение о возможных темах встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

«Они обсудят обмен технологиями, возможно, военное сотрудничество, а также торговлю. У них есть широкая область сфер, которые можно обсудить, начиная от продовольствия, энергетики и заканчивая военно-оборонным сотрудничеством», — перечислил офицер.

Расмуссен также предположил, как Америка может отреагировать на переговоры лидеров РФ и КНДР.

«Возможно, мы увидим больше помощи Южной Корее или Японии», — отметил он.

Военный также намекнул, что если Украине будет разрешено использовать оружие дальнего радиуса действия в отношения России, то и КНДР может получить от РФ более мощное вооружение, что вряд ли понравится Южной Корее.

Ранее 5-tv.ru писал, что статья Владимира Путина опубликована в северокорейской газете «Нодон синмун».