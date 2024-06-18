Иностранным членам нежелательных организаций запретят въезд в Россию

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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С таким предложением выступила Генпрокуратура РФ.

Иностранцам, которые числятся членами организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, могут запретить въезд в РФ. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура страны.

Это предложение может дополнить разработанный МВД законопроект, посвященный условиям въезда в страну и выезда за ее пределы иностранцев, а также лиц без гражданства. Ограничивающая эту возможность статья 13 и может дополниться новыми пунктами по инициативе Генпрокуратуры.

Сегодня в России нежелательной признана деятельность 167 организаций. В полном спимске числятся, к примеру, американский «Центр дикого лосося»* (Wild Salmon Center), немецкая Transparеncy International* и «Церковь Духовной Технологии»* (Church of Spiritual Technology, она же — «Библиотека Л. Рона Хаббарда»).

Ранее 5-tv.ru писал, что фонд актера Джорджа Клуни могут признать нежелательной организацией в РФ.

* — деятельность организаций признана нежелательной на территории Российской Федерации.