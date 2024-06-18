«Не договорились»: Урсула фон дер Ляйен может лишиться своего поста

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Gora

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Назначение кандидатур на главные руководящие позиции в ЕС должно состояться в конце июня.

Верховные лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК). Информацией поделился Шарль Мишель, руководитель Евросовета.

«У нас состоялась дискуссия… Пока нет договоренности», — отметил политик.

Интересно, что к консенсусу не удалось прийти, даже несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен успела пообщаться с коллегами и представить свое видение будущего Евросоюза. Видимо, позиции нынешней главы Еврокомиссии и глав государств-участников союза совпадают не по всем пунктам.

Долго тянуть с назначением не получится, решение придется принять до конца июня. Эта тема будет одной из главных на повестке брюссельского саммита, который пройдет с 27 по 28 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Берлине прошла конференция, посвященная «восстановлению Украины».