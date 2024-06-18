«В 19 лет не рано»: тренеры высказались о помолвке фигуристки Трусовой

Тренер Тарасова о помолвке фигуристки Трусовой: в 19 лет — не рано

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Знаменитая спортсменка выбрала себе в женихи молодого коллегу по льду Макара Игнатова.

Российская фигуристка-одиночница, олимпийский призер Александра Трусова поделилась с поклонниками радостью. В ночь на 17 июня избранник и коллега по льду Макар Игнатов сделал ей предложение руки и сердца - в Петербурге на фоне разведенных мостов.

Спортсмены, тренеры, звезды шоу-бизнеса и фанаты поздравляют влюбленных и желают им счастья. Однако некоторые удивляются, ведь пара решила вступить брак довольно рано. Игнатову 23 года, а Трусовой и вовсе 19 лет.

Помолвка фигуристов для многих оказалась неожиданной, ведь их отношениям всего полгода. А в прошлом году Александру сватали с другим спортсменом, Марком Кондратюком. Они расстались, по словам девушки, не по ее инициативе, а попытки вернуть парня не увенчались успехом. Вскоре после разрыва ее уже видели в компании Игнатова. Ранний брак, впрочем, не пугает тренеров, хотя они уже списывают Трусову со счетов.

Для предложения Игнатов сделал в одном из самых романтичных городов мира. Instagram* / avtrusova

«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая. Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», — отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Sport24.

Коллеги Татьяны Анатольевны уже почти уверены, что в большой спорт Александра после свадьбы не вернется. Так, хореограф Алексей Железняков порадовался за спортсменов, но подчеркнул — отныне Александра будет заниматься семьей, а не карьерой. С ним согласна и фигуристка Наталья Бестемьянова. Она ожидает пополнения вскоре после женитьбы, а с ним и завершение профессионального пути Трусовой.

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают. Я, безусловно, поздравляю ее и Макара с таким событием», — сказала Бестемьянова журналистам «Матч ТВ».

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