Новые цифры: как изменится прожиточный минимум в России в 2025 году

Прожиточный минимум в России увеличится в 2025 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В стране тестируют новый метод определения этого показателя.

Прожиточный минимум в России повышается. С 2025 года средний уровень этого показателя составит 17 тысяч 700 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум превысит 19 тысяч рублей, для пенсионеров — станет выше 15 тысяч рублей, ну а для несовершеннолетних достигнет 17 тысяч 200 рублей.

Ранее сообщалось, что теперь этот показатель будет определяться по-новому. В 2025 году прожиточный минимум станут рассчитывать исходя из медиального дохода, оценивающего уровень жизни в России и влияющего на подготовку значимых социальных программ и мер помощи.

Кроме того, российские субъекты установят свои величины, к которым привязаны различные виды пособий и льгот.

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