Арестованный чиновник Министерства сельского хозяйства скрывался 12 лет

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Госслужащего обвиняют в мошенничестве, сумма ущерба оценивается в два миллиарда рублей.

Эта история началась 12 лет назад. Именно тогда сбежал чиновник Министерства сельского хозяйства, который все это время скрывался от полицейских. Вычислить его удалось только сейчас, он скрывался в поселке недалеко от подмосковной Истры.

Олега Донских подозревают в мошенничестве на два миллиарда рублей. По версии следствия, находясь на ответственном посту, чиновник взял несколько крупных кредитов в банке, а потом еще получил от Росагролизинга средства на строительство завода, молочной фермы и элеватора.

Со всеми этими деньгами Олег Донских сбежал. 7 лет назад за решетку отправили его сообщников, и вот теперь попался главный организатор этой масштабной аферы.

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