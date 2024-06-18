Умер режиссер Валерий Федоренко

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Ему было 62 года. Причина смерти не известна.

Валерий Федоренко, режиссер Камерной сцены Большого театра, умер. Об этом сообщает Telegram-канал главной сцены страны. Федоренко было всего 62 года.

«Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — говорится в посте театра.

На данный момент причина смерти не известна, дату и место похорон озвучат позже.

Работа на сцене для Валерия Федоренко началась в середине 1990-х, когда он стал солистом оперы, спустя 20 лет певец сменил специализацию и стал режиссером. В его портфолио такие постановки как

«Сорочинская ярмарка» Мусоргского, за которую он получил почетную грамоту Минкульта, «Леонора» Бетховена, «Ариадна на Наксосе» Штрауса и многие другие. В качестве солиста он исполнил ряд запоминающихся партий, в том числе Антонио в «Свадьбе Фигаро» и Нирено в «Юлии Цезаре и Клеопатре» Генделя.

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