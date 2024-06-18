Су-34 разгромил «опорник» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-34 группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен уникальными авиабомбами ФАБ — 500, дополненные модулем планирования и коррекции. Применяя эти снаряды, боевые самолеты ВС РФ могут действовать с безопасного расстояния.

Огромное значение имеет подготовка машины.

«Первым делом осматриваем самолет, проверяем все датчики, трубки, фары, чтобы самолет был заправлен всеми жидкостями, газами. Естественно, осматриваем сами бомбы, чтобы они были надлежаще закреплены, чтобы ничего не болталось, все было подключено», — делится инженер эскадрильи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.