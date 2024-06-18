Опубликованы кадры, как Гиацинт-Б уничтожает американскую гаубицу в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают громить технику противника в зоне проведения спецоперации на Украине.

Расчет пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777, которую использовали ВСУ в Запорожье. Разведка перед ударом осуществлялась при помощи БПЛА. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777», — рассказал старший наводчик группы.

Артиллеристы также успешно поражают самоходную бронетехнику противника, «опорники» и другие оборонительные сооружения ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.