На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов перед вылетом из столицы Северной Корее

РФ настроена на развитие всесторонних связей с КНДР. Об этом 5-tv.ru сообщил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии страны, по итогам рабочего визита в столицу Северной Кореи.

Одно из важнейших направлений сотрудничества — туризм.

«Построены курорты зимнего отдыха, есть курорты летнего отдыха на море, есть возможность посетить Пхеньян. Посмотреть как живут люди в традициях нам понятных, потому что, в принципе, Советский союз в свое время жил в такой системе координат», — напомнил Козлов.

Министр отметил, что в данное время особое внимание уделяется доступности такого отдыха, в частности, возможности добираться до КНДР не только на самолете, но и поездом.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР отправила в Южную Корею более 150 шаров с мусором.