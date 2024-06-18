«Уже не девочка»: Mia Boykа похвасталась новой машиной за пять миллионов

Mia Boykа похвасталась новой машиной за пять миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Начав хорошо зарабатывать после смены продюсера, певица осуществила свою мечту.

Mia Boykа купила машину за пять миллионов. Этой новостью она поделилась с подписчиками в сети.

Зимой этого года у девушки произошли кардинальные изменения в жизни. Она сменила продюсера T-Killah на Юрия Киселева и ее заработок начал расти. Благодаря этому она смогла осуществить давнюю мечту и приобрести шикарный автомобиль.

Mia похвасталась фотографиями с иномаркой небесно-голубого цвета. На них девушка в игривом розовом наряде со счастливой улыбкой облокачивается на капот новенького авто.

«Это мой новенький красивый друг! С такой красотой не важен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — подписала снимки певица.

Не так давно Boykа комментировала смену имиджа. Она объяснила, что выросла из детских песен и образа девочки с голубыми волосами и теперь нацелена на более серьезные композиции. Голубой цвет, видимо, до конца не отпустил артистку и она решила чтобы он присутствовал хоть где-то в ее жизни — в расцветке новой машины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни.