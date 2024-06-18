«Справятся, обязательно»: Хабенский верит в талант Машкова и Богомолова

Хабенский считает, что Машков и Богомолов справятся с руководством новыми театрам

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оба руководителя теперь будут иметь в подчинении по два театра.

Актер Владимир Машков и режиссер Константин Богомолов справятся с полученными в руководство новыми театрами. Об этом KP.RU заявил актер Константин Хабенский.

После известия о том, что руководители займут, помимо имеющейся должности соответствующую в других театрах — в богемной среде разразился скандал. Кто-то считает, что они не справятся с управлением сразу двумя учреждениями, кто-то просто из зависти поддерживает мнение о некомпетентности коллег.

Константин Хабенский, напротив, поддержал коллег и заверил, что у них все получится.

«Что вы хотите еще спросить? То, что людям доверили еще одно сценическое пространство. Кто это сделал, значит считает это правильным. Справятся, обязательно», — твердо заявил Хабенский.

Он успел поделиться и личными успехами. Московский художественный театр имени Чехова, под его руководством, недавно вернулся из Японии, где дал ряд спектаклей.

Ранее 5-tv.ru писал, что думает жюри об итогах «Пушкин 225».