Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Актриса активно развивает личный бренд, но продажи все равно не идут.

Меган Маркл столкнулась насмешками из-за запуска в продажу личного бренда корма для собак. Об этом рассказал зарубежный портал Page Six.

В сети появилась фотография с новинкой бренда Маркл American Riviera Orchard. В комментариях на нее моментально накинулись со злыми шутками.

«Что делает эта женщина? Сколько возможностей у нее было три года назад. Она все потеряла!» — пишут люди под снимком.

Поклонники негодовали — зачем пытаться выпускать новый продукт, если старый не продавался. Они не тонко намекнули, что проблема не в товаре, а в самой Меган. Некоторые даже прозвали бывшую актрису «герцогиней собачьего печенья».

С самых первых дней жизни в королевской семье Маркл показала себя не с лучшей стороны. Ее уличали в скандалах с прислугой и невообразимых тратах. И сегодня к Маркл относятся скорее негативно. Видимо, это и есть основная причина ее неудачных продаж.

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