Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Документ предполагает значительное ужесточение мер по отношению к незаконно пребывающим на территории страны иностранцам.

Правительство поддержало законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Так, законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы в апреле, предполагает, что иностранцы, попадающие под действие нового режима высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, а также выезжать за пределы региона проживания.

Кроме того, им запрещается управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет не только у государственных органов, но и любых юридических и физических лиц.

Наряду с уже принятыми мерами контроля предлагается ввести ряд новых. В их числе установление местонахождения иностранного гражданина с применением технических средств, в том числе геолокации.

Также предлагается разрешить проверку любых документов контролируемого лица, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну.

Помимо этого, предполагается ввести согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу и сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток.

Новые полномочия полиции

На днях комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении российской полиции полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Документ предлагает разрешить сотрудникам МВД выдворять иностранцев в рамках административного наказания за нарушения при въезде в Россию. На сегодня этим правом обладают только судьи и должностные лица погранслужбы.

Законопроект о правилах выдворения мигрантов Госдума планирует рассмотреть 18 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет проверку в 13 вузах, в которых проходят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан.