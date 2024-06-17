Токсичный бизнес: за медицинской помощью с симптомами отравления в Москве обратилось более 120 человек

За медицинской помощью после отравления в Москве обратилось более 120 человек

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

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Из них 30 жителей столицы находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Последние данные о массовом отравлении в Москве. Больше 120 человек обратились за медицинской помощью, 55 находятся в больнице, а 30 — в палатах реанимации, в крайне тяжелом состоянии. И уже точно известно, что все пострадавшие, у которых теперь подозрение на ботулизм, заказывали еду в одном и том же сервисе доставки. Он не работает уже сутки. Хотя по основной версии виноват не сам агрегатор, а поставщик продуктов. Все детали этой истории выяснил корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Они ели разную еду, из разных магазинов и в разные дни. Но теперь десятками лежат в больницах. Известно, что пострадавшие москвичи покупали готовые блюда. На этих кадрах силовики вскрывают склады, где могла храниться некачественная продукция.

Все блюда объединяет одно — фасоль. Один из фигурантов — компания «Гастропорт». Пусть и малоизвестная, но их салат из тунца и фасоли продавался в крупнейших сетевых магазинах.

В этом здании расположились сразу три компании, которые занимаются производством или доставкой еды. Здоровое питание, русские пироги, запах которых чувствуется и сейчас, а также «Гастропорт», салатом которого отравились десятки москвичей. Их часть здания опечатана, а двери — на замках.

Сейчас из оборота опасную продукцию сняли. Главный вопрос — кто и откуда завез партию токсичной фасоли. Этого не знают даже сотрудники компании.

«Производство находится в Грузии, ехать туда три с половиной часа, никто туда не поехал. Или не убрали в холодильник, или нарушили условия перевозки и пошел какой-то процесс, что-то могло быть, что — неизвестно», — поделились они.

Только вот грузинских контрагентов у компании нет, значит и потенциальная закупка у них — незаконна. При этом ботулизм с легкостью может образоваться в законсервированных продуктах при нарушении условий хранения. Визуально определить его практически невозможно. При этом болезнь поражает нервную систему человека и без своевременной помощи приводит к летальному исходу

«В продуктах питания в определенных условиях, при отсутствии кислорода, возбудитель начинает синтезировать крайне ядовитое вещество. Нет вкуса, цвета, запаха, банка не вздувается…», — отмечает Владимир Никифоров, РНИМУ им НИ Пирогова заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Доктор медицинских наук главный инфекционист ФМБА России.

Обед для Арины обернулся больничной палатой. Первые симптомы появились только через несколько дней. При этом еду девушка заказывала совсем в другом сервисе. Правда, фасоль там вполне могла быть от одного поставщика.

«12 июня в 12:00 примерно она заказала блюдо с фасолью и картофельную запеканку. В „Самокате“, по-моему. 13 числа стало очень плохо, ухудшилось зрение и закружилась голова. Вечером вызвали скорую — ее забрали, в реанимации не могли установить диагноз», — вспоминает Татьяна Афонина, мама пострадавшей.

В числе крупных подозреваемых — компания «Локалкитчен», она же — «Кухня на районе». Все пострадавшие заказывали там салат лобио, в котором содержится консервированная фасоль. Блюдо уже исчезло с сайта, а сама «Кухня» закрылась. При этом компанию уже не раз попадала на проверки СанПиНа. И все по той же причине — нарушение условий хранения продукта, что создавало угрозу жизни и здоровью потребителя.

Тем временем, первые пациенты с признаками ботулизма появились в Нижегородской области, они в реанимации.