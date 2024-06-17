Героя наградить: в Барнауле мужчина спас людей из горящего трамвая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пострадать могли 15 человек.

15 человек — все, кто был в этом барнаульском трамвае — едва не сгорели заживо. Вагон вспыхнул после замыкания проводов — они упали на крышу.

Уже через пару минут весь салон был объят огнем. Началась паника. Но один из пассажиров не растерялся. Он смог выдавить дверь, через которую люди и вышли на улицу. Имя этого человека — Борис Блинов.

В интервью «Известиям» он сказал, что героем себя не считает, а вот спасенные уже требуют его наградить.

«Да, я был в трамвае, ничего сверхъестественного, сели в трамвай. Трамвай поехал по кольцу, где-то на середине произошло замыкание на проводах, где крепятся провода трамвая. Оттуда все и пошло. Потолок начал прогорать, искры начали сыпаться в трамвай, внутрь уже. Я просто встал ушел к передним дверям, открыл дверь, все», — уточнил Блинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с фурой в подмосковном Одинцово.