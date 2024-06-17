В Нижегородской области зафиксировали случаи ботулизма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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В больнице оказались уже четыре человека.

Четверо жителей Нижегородской области оказались в реанимации с признаками ботулизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Местные СМИ ранее писали о том, что четверо жителей Нижегородской области попали в больницу после того, как употребили готовую еду. В Минздраве уточнили, что все пациенты находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь.

Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами ботулизма. Госпитализированы были 55 жителей столицы, их состояние оценивается как тяжелое.

Первые пациенты поступили в столичные больницы накануне. Позднее выяснилось, что они употребляли консервы из тунца и лобио в вакуумной упаковке.