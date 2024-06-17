Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь российские силы существенно продвинулись в сторону Макаровки и Времьевки — еще одного мощного бастиона ВСУ.

По словам наших штурмовиков, Старомайорское в ДНР стало для них самым сложным и серьезным взятым рубежом. Готовились наши бойцы на полигоне — по точной копии позиций боевиков. Отработали все до мельчайших деталей. Несмотря на то, что боевики сделали из населенного пункта сплошной укрепрайон, выбили их. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков знает все подробности.

Рушится оборона ВСУ сейчас в ДНР. После того как наши военные штурмом взяли поселок Старомайорское, противник не знает, где будет следующая атака. Боевики до сих пор не могут прийти в себя после предыдущих боев, в которых понесли серьезные потери. Максимальный урон наши бойцы нанесли за счет грамотной подготовки. Корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову удалось выяснить, как готовили сокрушающий удар.

Быстрая смена магазина прямо на ходу. На перезарядку секунды. Останавливаться нельзя. Враги обессилены, но все еще пытаются отвечать.

Российские военные штурмовали северные окраины Старомайорского. Последний оплот ВСУ на этом стратегически важном участке фронта. У ВСУ заканчиваются патроны и силы.

Приморские штурмовики группировки «Восток» зачищают приграничные окраины Старомайорского и постепенно отодвигают линию фронта уже за пределы населенного пункта.

Под натиском наших войск южная часть Старомайорского пала за 30 минут, куда больше времени ушло на подготовку штурма. Бойцы досконально изучили местность. Знали каждый оборонительный рубеж ВСУ. Вплоть до рвов и небольших траншей. Противник выстроил здесь практически неприступную крепость.

«По серьезности поставленной задачи за последнее время это был наиболее сложный рубеж. Въезд был полностью оборудован фортификационными сооружениями. Пути сообщения, траншеи, доты, „лисьи норы“, блиндажи», — рассказал командир отряда «Шторм» с позывным Буря.

Бойцы отряда «Шторм» «вскрывали» главные ворота Старомайорского, которое ВСУ из обычного села превратили в один сплошной укрепрайон. Штурмовики разделились на группы. Кадры объективного контроля: наши бойцы ведут наступление с трех сторон. Дорогу им пробивает катковый минный трал. Первая группа идет скрытно, пешком, зачищает так называемую бочку — траншеи из окопов, в которых прячутся вражеские пулеметчики.

Вторая группа врывается на мотоциклах, идет в лобовую атаку. Столб дыма — это работа артиллерийской поддержки.

«Заходя в Старомайорку, перед этим там отработала артиллерия, кинули дымы. Мы заходили вообще красиво. По левой стороне лесополосы сидел пулеметчик, мы его сняли, закатились на объекты. В первый день взяли половину Старомайорки», — рассказал штурмовик с позывным Котяра.

Нужно было не только удержать отвоеванные позиции, но и продолжать идти вперед. Взять противника в кольцо.

Помимо артиллерии стремительно наступающую пехоту поддерживают танкисты.

У танковых экипажей на южнодонецком фронте особая задача и особая миссия — они пробивают дорогу вперед нашей пехоте. Пушки бьют безотказно. Сначала танкисты работали с дальних рубежей, готовили плацдарм для наступления. Разбирали опорники.

«Основной ориентир — „бочка“, которая была в Старомайорском. Под ней были укрепления, боевики умеют хорошо окапываться. Даже артиллерийские снаряды неспособны с первого раза все это дело пробить», — рассказал командир танкового взвода с позывным Калибр.

Разбив основные укрепления врага, танкисты подкатились практически вплотную. Ехали следом за пехотой по разбитым улицам Старомайорского.

«На моей машине сидели четверо штурмовиков. Ехали до северных окраин. Я понял, что задачу выполнили, когда увидел натовскую технику. Убедился, что десант спешился», — рассказал Калибр.

Это была развязка тщательно продуманной внезапной атаки. Заняв Старомайорское, российские силы существенно продвинулись в сторону Макаровки и Времьевки — еще одного мощного бастиона ВСУ. Этот прорыв дает возможность и для наступательного маневра на правом фланге. Где разгорается битва за Урожайное, еще один знаковый рубеж на Времьевском выступе.