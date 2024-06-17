«Важна доступность»: Путин обсудил с Воробьевым строительство новых больниц в Подмосковье

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Среди ключевых объектов — Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске и больница со стационаром на тысячу коек в Балашихе.

В Московской области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на встрече с Владимиром Путиным.

Пострадавшими от недобросовестных застройщиков были признаны 117 тысяч человек. В итоге все объекты, на которых работы были заморожены, сданы. Сделать это удалось благодаря федеральной и региональной программам.

Подмосковье быстро развивается, растет численность населения на 70 тысяч жителей ежегодно. Поэтому социальной инфраструктуре в регионе уделяют особое внимание.

В первую очередь, в сфере медицины. Среди ключевых объектов — Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске и больница со стационаром на тысячу коек в Балашихе.

«Вы сказали про некоторые крупные объекты здравоохранения. Андрей Юрьевич, вопросов всегда много, один из них — это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом, может быть, самом важном для граждан звене», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе очень важна доступность. Особенно с учетом того, что Московская область прирастает населением.

«Самый большой запрос — на первичную помощь, поэтому поликлиники ремонтируем и строим. Целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье в частности. Поэтому делаем заметные стимулирующие выплаты особенно тем, кто идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — на вес золота сегодня», — сказал Воробьев.

В центре внимания также — семьи бойцов СВО. Как рассказал президенту Андрей Воробьев, в регионе разработали и реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку родных участников специальной военной операции.

Большую работу Московская область ведет и на новых российских территориях. Так, например, подмосковные специалисты сейчас строят школы и детские сады в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой народной республики.