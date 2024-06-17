Путин назначил новых заместителей министра обороны России

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Подписанные президентом документы вступают в силу с сегодняшнего дня.

Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей главы Минобороны. Соответствующие указы обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В одном из подписанных им документах говорится о том, что отныне в Минобороны России могут иметь должность замминистра 12 человек. В том числе допускаются два поста первых замглав ведомства.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньеву — заместителем министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Также на должность первого замминистра обороны России указом президента назначен Леонид Горнин. Должности замглавы МО получили также Олег Савельев и Павел Фрадков.

Кроме того, Путин принял решение освободить Николая Панкова от поста статс-секретаря — замглавы Минобороны России, Руслана Цаликова от должности первого заместителя министра, а Татьяну Шевцову — замглавы МО.

«Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы», — говорится в том же указе Путина.

Все данные указы вступают в силу со дня их подписания.

В Минобороны России позднее уточнили, что Фрадков займется вопросами управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительством объектов для нужд министерства и народного хозяйства. Горнин, ранее занимавший должность заместителя министра финансов, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения. Цивилева возьмет на себя вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Соответствующий указ главы государства появился на портале с официального опубликования правовых актов.