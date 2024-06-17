Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией

Фото: www.globallookpress.com / © Christin Klose

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Под угрозой находится до 70% подростков.

Зависимость от просмотра эротического контента приводит к психологическим проблемам и импотенции. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал практикующий психолог-консультант в сфере сексологии Дмитрий Шкинев. По его словам, каждый пятый мужчина в возрасте до 40 лет, страдающий от импотенции, в подростковом возрасте злоупотреблял порнографией.

Как объясняет специалист, просмотр подобного контента несовершеннолетними юношами формирует определенные паттерны восприятия интимных взаимоотношений, которые зачастую отражают искаженную картину реальности.

Согласно исследованиям РАН, около 70% мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет на регулярной основе смотрят запрещенный контент. Это чревато психологической импотенцией, из-за которой возбуждения не происходит даже несмотря на отсутствие проблем с физиологией.

Психологи объясняют, что до 90% всех проблем в личной жизни возникает на психологической основе. Более того, у мужчин, пристрастившихся к порнографии, мозг может не реагировать в реальных сексуальных ситуациях, так как у него не получается достичь визуальной стимуляции уровня «фильмов для взрослых».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщины считают сексуальным в мужчинах.