Фото: www.globallookpress.com / © Hein Hartmann

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Послушать британского исполнителя пришли 12 тысяч человек.

Британского певца Рода Стюарта освистали во время проведения концерта в немецком Лейпциге — он выразил поддержку президенту* Украины Владимиру Зеленскому. Об этом написала газета Bild.

Для начала Стюарт решил одеться в костюм цвета украинского флага — именно в этом он вышел на сцену перед 12 тысячами зрителей. Следующим этапом был запуск на экране видео, где показывалась символика Украины, а также демонстрация портрета Владимира Зеленского.

Пройти финальную точку кипения у отдельной части публики помогли оскорбительные высказывания певца Стюарта в сторону российской власти. После этого зрители решили заменить аплодисменты на освистывание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как к Владимиру Зеленскому относятся граждане Испании — активисты подготовили ему «теплый прием».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.