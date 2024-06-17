Узелки, судороги, смерть: врач рассказал об опасности комариных укусов
Аллерголог Паршина: комариный укус может вызвать анафилактический шок и смерть
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
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Укусы комаров могут привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина в беседе с изданием aif.ru.
Специалист уточнила, что укусы насекомых имеют несколько степеней тяжести. Легкая степень — это привычные всем небольшие чешущиеся припухлости. Средняя сопровождается токсическими реакциями — может проявляться острое воспаление кожи и появляться атипичные узелки.
Однако существуют прецеденты, когда после укуса комара у человека происходит анафилактический шок. Это состояние сопровождается отеком слизистых, осиплостью голоса, удушьем и потерей сознания. Иногда аллергическая реакция может вызвать поражение нервной системы, из-за которого происходит онемение конечностей, судороги и подергивания.
При появлении указанных симптомов Паршина советует немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь в противном случае есть опасность летального исхода.
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