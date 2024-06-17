«Ну что, кикиморы, сидите?» — Наталья Штурм похвасталась своим мужчиной
Певица Наталья Штурм показала поклонникам своего нового мужчину
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Что известно о новом избраннике певицы?
Певица Наталья Штурм показала своего нового мужчину поклонникам. Новым кавалером она похвасталась в личном блоге.
«Ну что, кикиморы, сидите? А ко мне мужик приехал! Как же я тебя ждала!» — написала звезда.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru
Штурм сейчас отдыхает на курорте и активно делится с фанатами не только красотой природы, но и своей фигурой, разгуливая в открытых купальниках. Пара выглядит довольно счастливой, у них даже есть общее увлечение — футбол.
В комментариях поклонники Натальи отзываются двойственно, кто-то говорит, что в таком возрасте надо быть скромнее, а кто-то, наоборот, восхищается ее смелостью и открытостью.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Штурм рассказала о своих бурных романах.
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