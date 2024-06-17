Как обеспечить себе здоровую старость: четыре простых правила от специалиста

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Начинать работать на свое будущее стоит сильно заранее.

Старение — один из самых непредсказуемых этапов в жизни человека. Никто не застрахован от проявления возрастных заболеваний, однако правильный образ жизни может значительно сократить риск их возникновения. Как пишет издание Газета.ру, всего четыре простых правила могут обеспечить вам здоровую и безбедную старость.

Начать стоит с того, что старение бывает двух типов: здоровое и патологическое. При здоровом старении человек сохраняет большую часть функций, таких как движение, зрение, слух, обоняние, осязание, когнитивные и психологические функции. При паталогическом же старении человек может потерять как одну, так и все эти функции.

Во избежание этого врачи советуют ежегодно вакцинироваться, заниматься спортом, заранее создать себе когнитивный резерв, а также стараться компенсировать утрату любых функций.

«Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому учиться нужно всю жизнь», — объяснил врач-гериатр профессор Кирилл Прощаев.

С возрастом в организме развивается так называемая саркопения — потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Для профилактики саркопении необходимо поддерживать свой организм в тонусе еще с молодых лет — это поможет отсрочить недуг на долгие годы.

Также специалист призвал не пренебрегать функциями своего организма и обращаться за квалифицированной помощью. Например, при проблемах со слухом поможет слухопротезирование. Так вы сохраните полный контакт с внешним миром и сократите риск возрастной депресии и деменции.

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