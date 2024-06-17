Пропалестинские активисты напали на Квентина Тарантино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boesl; 5-tv.ru

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Голливудского режиссера выследили в дорогом ресторане.

На Квентина Тарантино напали в Нью-Йорке. Голливудского режиссера выследили пропалестинские активисты в дорогом ресторане. Он обедал в одиночестве, когда на него накинулась одна из активисток с антиизраильскими лозунгами. Тарантино пошел к выходу, но и там его поджидала разъяренная толпа. После активисты стали закидывать ноги на машину режиссера.

Дело в том, что Тарантино женат на израильской певице и минимум половину времени живет с семьей в Тель-Авиве. А в октябре прошлого года даже посетил одну из баз ЦАХАЛ на границе с Сектором Газа и сфотографировался с израильскими военными в знак поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гражданин Сирии открыл огонь из автомата по зданию посольства США в Ливане. Инцидент произошел в пригороде Бейрута. Власти Ливана впоследствии запустили процесс разбирательства.