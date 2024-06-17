На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте

Плетенчук: Крымский мост больше не имеет военного значения для Украины

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Киевский режим не раз пытался атаковать объект гражданской инфраструктуры.

Крымский мост не имеет значения с военной точки зрения. Такое заявление сделал спикер Военно-морского флота Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост», — сказал он.

Следует отметить, что власти России неоднократно называли Крымский мост объектом именно гражданской инфраструктуры.

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Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. На следующий день в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буквально недавно — 31 мая 2024 года — глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS.