Нарышкин: при отказе Украины от предложений Путина новые условия будут жестче

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Условия, которые назвал президент России, для урегулирования конфликта просты. Однако согласится ли на них киевский режим?

Если власти Украины откажутся от предложений президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, то следующие условия будут более жесткими. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он.

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Позднее в Кремле посоветовали президенту* Украины Владимиру Зеленскому задуматься о предложении Путина. Там также подчеркнули, что Москва не отвергает возможности переговоров с Киевом, но фиксировать договоренности по итогам диалога можно только с легитимной властью Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией, но с одним условием.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.