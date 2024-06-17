Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава РФ

Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава России и переподчинил его себе

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководить теперь им будет лично сам президент.

Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из подчинения Минздрава России, переподчинив его главе государства. Об этом стало известно из соответствующего подписанного указа российского лидера.

«Установить, что руководство деятельностью ФМБА осуществляет президент РФ», — говорится в документе.

Стоит упомянуть, что указ уже вступил в силу. Причем до этого ФМБА состоял в перечне федеральных служб и агентств, их деятельностью руководило правительство России — сейчас его из него исключили.

В мае этого года Путин утвердил структуру нового правительства страны, подписав указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно указу, у премьер-министра теперь десять заместителей, в том числе один первый зампредседателя кабмина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. В начале мая российский лидер перевел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из подчинения Минобороны.