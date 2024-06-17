Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министру также представили план развития Саратовского высшего артиллерийского командного училища.

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о дежурстве и контроле боевой работы российских военных в зоне спецоперации по защите Донбасса.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск», — говорится в сообщении.

В частности, перед Белоусовым выступил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Он доложил министру о боевом управлении воинскими подразделениями, о сложившейся в зоне СВО обстановке и действиях ВСУ. Он также сообщил о подготовке российских офицеров и сотрудничестве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ для быстрых поставок вооружений и техники в войска.

Вместе с тем, согласно пресс-релизу, Белоусову рассказали, как скоординирована работа миротворцев и комендантов РФ, в том числе и в новых российских регионах. Министру доложили и о порядке взаимодействия с региональными органами власти при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Белоусову был представлен план, согласно которому будет развиваться вновь создающееся Саратовское высшее артиллерийское командное училище.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов отметил профессионализм военных, освобождавших Старомайорское в ДНР.