Опасность там, где не ждали: как можно отравиться съедобными грибами

Гастроэнтеролог Кашух: грибы вбирают из воды и почвы соли тяжелых металлов и яды

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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О чем стоит знать, прежде чем готовить любимое блюдо?

Употребление съедобных грибов может стать причиной отравления, если в них слишком много токсинов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух изданию Газета.ру.

«Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок», — отметила врач.

По словам специалиста, грибы впитывают все вещества, которые находятся в почве, в том числе и вредные. Поэтому заниматься собирательством даров леса не стоит возле неэкологичных мест, например, рядом с проезжей частью. Также эксперт рекомендует не покупать их на рынке у непроверенных продавцов.

Собранные грибы необходимо обработать в течение 12–18 часов. Сперва стоит отрезать червивые или потемневшие места, а потом промыть и отварить. Симптомами отравления являются резкие боли в животе, слабость, рвота, головная боль, потливость и судороги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что грибы можно собирать не только осенью, но и даже в начале лета. Июнь является стартом для многих грибников посетить леса.