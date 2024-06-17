РФПИ прокомментировал сведения о вмешательстве Пентагона в создание вакцин от COVID-19

РФПИ: на Западе пишут о вмешательстве США против вакцины «Спутник» от COVID-19

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yuwei; 5-tv.ru

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Западные страны начали кампанию по дезинформации, но Россия смогла ей противостоять.

Международные новостные агентства впервые стали обсуждать освещение информации о вмешательстве Пентагона в работу российских ученых по созданию вакцин от COVID-19. Такое заявление сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В статье большой фокус на вакцинах Китая, но через запятую упомянута Россия, как один из конкурентов, которых рассматривал Пентагон в вакцинной гонке», — заявил он.

В том числе статью по данной теме опубликовало агентство Reuters. Как отметил Дмитриев, сообщения об информационных атаках армии США, о которой идет речь в статье, была подтверждена американскими военными.

Кроме того, по словам главы РФПИ, ученые РФ опубликовали результаты вакцины «Спутник» в более 50 ведущих журналах мира. В статьях приводились доказательства по эффективности отечественного препарата. Так, использование «Спутника» показали лучшие результаты на тысячах людей.

Усилия РФПИ совместно с правительством РФ, научным сообществом, а также большим количеством ответственных журналистов по всему миру позволили противодействовать кампании по дезинформации от Запада.

«И нам всем вместе надо также работать над тем, чтобы не допускать таких дезинформационных атак в дальнейшем в случае дальнейших пандемий», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в этом году. Пока что угрозы для граждан нет, но все может измениться, подчеркнула глава ведомства Анна Попова.