Серьезное отличие: как изменится отношение к Украине с приходом оппозиции во Франции

Политолог Чихачев: победа Жордана Барделла во Франции не изменит отношения к РФ

Фото: Mark Schiefelbein / ТАСС

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Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла претендует на пост премьер-министра Пятой республики.

Франция может частично изменить свое отношение к украинскому конфликту в случае победы на грядущих парламентских выборах правой партии Жордана Барделла. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов ИМИ МГИМО МИД России Алексей Чихачев.

«Он не поддерживает Россию в данном конфликте», — подчеркнул политолог.

В случае появления оппозиционера Жордана Барделла на посту премьер-министра Франции, можно ожидать прекращения поднятия ставок в отношении Украины, заявил Чихачев.

Политолог указал на второе отличие Эммануэля Макрона и Жордана Барделла — первый делает акцент на «стратегическую неопределенность», а второй намерен ясно информировать своих союзников и Россию о дальнейших планах. Причем Чихачев пояснил, что кардинальных изменений в сторону потепления взаимодействия с РФ — не будет.

Провал партии Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу. Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и проведении досрочных выборов в парламент. Внеочередные парламентские выборы во Франции планируются уже на 30 июня — это будет первый тур.

Ранее 5-tv.ru писал, что граждане Франции обвиняют своего президента в авантюризме из-за роспуска Национального собрания и объявления досрочных выборов в парламент.